В России ввели категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности

В России появилась категория чрезвычайно высокого риска пожарной опасности. В неё вошли все учреждения дошкольного образования, детские оздоровительные лагеря, а также дома престарелых и инвалидов.

«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление полной информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций.