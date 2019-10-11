Через портал mos.ru и приложение «Госуслуги Москвы» совершили более 5 млн платежей с начала года

Через портал mos.ru и приложение «Госуслуги Москвы» совершили свыше 5 млн платежей с начала 2019 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявили в департаменте информационных технологий, чаще всего оплачивают коммунальные и образовательные услуги, а также штрафы.

С начала года число платежей за ЖКУ превысило два миллиона, более 1,6 млн было совершено через mos.ru.

Далее по популярности следует пополнение лицевого счёта ребёнка для оплаты питания в школах. Через сайт и приложение в этом году совершили более 1,2 млн платежей, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что количество пользователей приложения «Госуслуги Москвы» превысило 1,2 млн. Общее число скачиваний достигло почти 3 млн.