Число пользователей приложения «Госуслуги Москвы» превысило 1,2 млн
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В приложении «Госуслуги Москвы» жители столицы могут получить самые необходимые услуги онлайн, находясь в любой точке города», — заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
К примеру, можно оплатить коммунальные счета, посмотреть оценки ребёнка, внести показания приборов учёта воды и электричества, передаёт портал мэра и правительства.
Приложение запустили в 2012 году.
Ранее сообщалось, что в приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность записать питомца к ветеринару.