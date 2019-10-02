Число пользователей приложения «Госуслуги Москвы» превысило 1,2 млн

Количество пользователей приложения «Госуслуги Москвы» превысило 1,2 млн. Общее число скачиваний достигло почти 3 млн.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В приложении «Госуслуги Москвы» жители столицы могут получить самые необходимые услуги онлайн, находясь в любой точке города», — заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

К примеру, можно оплатить коммунальные счета, посмотреть оценки ребёнка, внести показания приборов учёта воды и электричества, передаёт портал мэра и правительства.

Приложение запустили в 2012 году.

Ранее сообщалось, что в приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность записать питомца к ветеринару.