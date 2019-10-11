СМИ: МВД может разрешить агрегаторам такси выявлять в режиме онлайн водителей, лишённых прав

МВД России может разрешить агрегаторам такси выявлять в режиме онлайн водителей, лишённых прав, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как заявили в министерстве, с 2014 года на сайте Госавтоинспекции работает сервис, с помощью которого можно выгрузить данные о выдаче конкретного водительского удостоверения по его номеру. Это позволяет не только подтвердить подлинность документа, но и получить информацию о судебных решениях, касающихся лишения владельца права управлять транспортным средством.

Технического решения, обеспечивающего проведение автоматизированных проверок существенного количества водительских удостоверений на регулярной основе, пока нет, но его создание в МВД сочли целесообразным.

В настоящее время в ведомстве прорабатывают возможность создания условий для таких «пакетных» проверок. О сроках появления сервиса не сообщается.

В августе 2019 года крупнейшие агрегаторы такси («Яндекс.Такси», «Везёт», «Максим», «Ситимобил») призвали власти обеспечить возможность проверки водителей по государственным базам данных.

Как заявили в пресс-службе компании «Максим», у агрегаторов зачастую нет возможности убедиться в подлинности удостоверений, а при лишении водителя прав государство аннулирует документ, но не изымает его.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» отметили, что программа должна позволять автоматически формировать запрос и интерпретировать ответ, допущен водитель к заказам или нет.

В Gett и «Везёт» считают, что для массовой проверки водительских удостоверений понадобится обеспечить возможность передачи данных по открытому протоколу API.

Представитель МВД подтвердил, что создание такого интерфейса прорабатывается. API позволит подключать приложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров и багажа автотранспортом (включая такси), а также предоставляющих услуги по аренде автомобилей (каршеринг).

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что общий объём рынка нелегального такси в России вырос на 35% с 2017 года.