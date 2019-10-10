В Севастополе спустили на воду понтон для плавкрана ПК-400

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В Севастополе прошла торжественная церемония спуска на воду понтона для плавкрана П-400, сообщает kp.ru.
В Севастополе спустили на воду понтон для плавкрана ПК-400
  • © Пресс-служба правительства Севастополя

Её провели на горизонтальном стапеле филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звёздочка».

Плавкран начали строить в ноябре 2017 года. Грузоподъёмность стрелы — 400 тонн. Понтон — основной корпус судна — собрали менее чем за два года.

После окончания строительства плавкран отправят работать в порты северо-запада России. Он будет первым в линейке тяжёлых плавкранов.

Ранее капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.

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