СК начал проверку из-за оружия у пассажира авиарейса Москва — Бургас
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, в том числе в аэропорту Шереметьево, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — заявили в пресс-службе.
Ранее пассажир самолёта Москва — Бургас сообщил стюардессе, что забыл перед посадкой в аэропорту Шереметьево сдать травматический пистолет.
В связи с этим воздушное судно совершило посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.