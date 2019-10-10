СК начал проверку из-за оружия у пассажира авиарейса Москва — Бургас

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Следователи организовали проверку в связи с вынужденной посадкой в Ростове-на-Дону самолёта, выполнявшего рейс Москва — Бургас, из-за травматического пистолета в ручной клади пассажира.
СК начал проверку из-за оружия у пассажира авиарейса Москва — Бургас
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, в том числе в аэропорту Шереметьево, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — заявили в пресс-службе.

Ранее пассажир самолёта Москва — Бургас сообщил стюардессе, что забыл перед посадкой в аэропорту Шереметьево сдать травматический пистолет.

В связи с этим воздушное судно совершило посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.

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