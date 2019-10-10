В Шереметьеве пассажир пронёс травматический пистолет на борт самолёта

В аэропорту Шереметьево пассажир пронёс пистолет на борт. Самолёт, летевший из Москвы в Бургас, совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по СКФО.

«Один из пассажиров самолёта, выполнявшего рейс Москва — Бургас, забыл сдать перед посадкой травматический пистолет, о чём сообщил стюардессе, а она — бортпроводнику», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, «после этого было принято решение о посадке самолёта в аэропорту Ростова-на-Дону».

Также он сообщил, что пассажир был доставлен в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие всё в порядке. Но при этом в связи с нарушением требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.

В свою очередь, директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила, что в настоящий момент «проводится внутренняя проверка по факту инцидента».

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.