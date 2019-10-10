В Шереметьеве пассажир пронёс травматический пистолет на борт самолёта

Короткая ссылка
В аэропорту Шереметьево пассажир пронёс пистолет на борт. Самолёт, летевший из Москвы в Бургас, совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону.
В Шереметьеве пассажир пронёс травматический пистолет на борт самолёта
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по СКФО.

«Один из пассажиров самолёта, выполнявшего рейс Москва — Бургас, забыл сдать перед посадкой травматический пистолет, о чём сообщил стюардессе, а она — бортпроводнику», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, «после этого было принято решение о посадке самолёта в аэропорту Ростова-на-Дону».

Также он сообщил, что пассажир был доставлен в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие всё в порядке. Но при этом в связи с нарушением требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении. 

В свою очередь, директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила, что в настоящий момент «проводится внутренняя проверка по факту инцидента».

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить