Экофорум пройдёт 17 — 18 октября в Москве

Экофорум состоится 17 — 18 октября в Москве, сообщает kp.ru.

Среди главных тем — экологическая ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями, поиск баланса между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, государственно-частное партнёрство, реализация федерального проекта «Чистый воздух».

Участниками форума станут представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов, относящихся к северным территориям, эксперты, учёные, главы общественных организаций, а также сотрудники промышленных компаний, работающих на Крайнем Севере, представители международных экологических организаций.

Запланированы выступления министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, зампреда Госдумы Ольги Епифановой, спикера Заксобрания Красноярского края Дмитрия Свиридова, руководителя проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александра Власова.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН оценил экологический сбор в России.