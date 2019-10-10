Экофорум пройдёт 17 — 18 октября в Москве

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Экофорум состоится 17 — 18 октября в Москве, сообщает kp.ru.
Экофорум пройдёт 17 — 18 октября в Москве
  • РИА Новости

Среди главных тем — экологическая ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями, поиск баланса между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, государственно-частное партнёрство, реализация федерального проекта «Чистый воздух».

Участниками форума станут представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов, относящихся к северным территориям, эксперты, учёные, главы общественных организаций, а также сотрудники промышленных компаний, работающих на Крайнем Севере, представители международных экологических организаций.

Запланированы выступления министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, зампреда Госдумы Ольги Епифановой, спикера Заксобрания Красноярского края Дмитрия Свиридова, руководителя проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александра Власова.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН оценил экологический сбор в России.

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