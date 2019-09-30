Бизнес-омбудсмен оценил экологический сбор в России

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Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН оценил экологический сбор в России.
Бизнес-омбудсмен оценил экологический сбор в России
  • РИА Новости

По его словам, чтобы расширенная ответственность производителей была действенной, нужно создать инфраструктуру для утилизации.

«Собираемость экологического сбора — порядка 2 млрд рублей», — сказал он.

Как отметил Неверов, на эти средства не построить даже один мусоросортировочный комплекс.

«Минфин предлагал сделать экосбор налогом. Но налог — это страшно, не заплатил — тюрьма. Кроме того, налоги собирает ФНС, и, попадая в систему, такой налог перестаёт быть экосбором. Он идёт на какие-то другие нужды», — добавил он.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора.

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