В Перми проводят проверку по факту конфликта двух подростков в школе

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В Перми организовали проверку по факту конфликта двух подростков в школе, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.
В Перми проводят проверку по факту конфликта двух подростков в школе
  • РИА Новости

«9 октября в полицию сообщили о конфликте между двумя подростками, в результате которого оба получили травмы рук», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что причины инцидента устанавливаются.

В свою очередь, в городском департаменте образования рассказали, что десятиклассник лицея №3 поранил левую руку.

«По словам директора школы, конфликта между учащимися не было. В медицинском кабинете школы старшекласснику наложили повязку, вызвали скорую помощь. Сегодня школьник пришел на уроки и занимается в обычном режиме», — отметили в департаменте.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане проводят проверку по факту драки между девочками-подростками.

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