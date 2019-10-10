У ТПУ «Верхние Лихоборы» в Москве появятся парковка и пешеходные галереи

У транспортно-пересадочного узла «Верхние Лихоборы» появятся перехватывающая парковка на 200 автомобилей и пешеходные галереи, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Стройкомплекса.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская напомнила, что ТПУ формируют на базе одноимённой станции метро, а также железнодорожной платформы НАТИ и станции МЦК Лихоборы.

«Для улучшения транспортного обслуживания будут реконструированы Бескудниковский бульвар, улица Верхнелихоборская, Ильменский проезд и подъездные пути в районе ТПУ», — сказала она.

Запланированы работы на территории площадью 95 га.

Ранее НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.