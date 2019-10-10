В Севастополе завели дело по факту гибели шестилетней девочки

Короткая ссылка
В Севастополе завели уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребёнка, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
В Севастополе завели дело по факту гибели шестилетней девочки
  • РИА Новости

«В августе 2019 года мать девочки ушла из дома для распития спиртных напитков, закрыв входную дверь квартиры на ключ, оставив дочь, являющуюся ребёнком-инвалидом, одну дома без помощи», — заявили в ведомстве.

В результате девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже.

Прокуроры также установили, что в течение длительного времени мать не оказывала дочери должного ухода, не занималась её физическим и психологическим здоровьем, развитием и образованием.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту гибели четырёхлетней девочки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить