В Севастополе завели дело по факту гибели шестилетней девочки

В Севастополе завели уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребёнка, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

«В августе 2019 года мать девочки ушла из дома для распития спиртных напитков, закрыв входную дверь квартиры на ключ, оставив дочь, являющуюся ребёнком-инвалидом, одну дома без помощи», — заявили в ведомстве.

В результате девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже.

Прокуроры также установили, что в течение длительного времени мать не оказывала дочери должного ухода, не занималась её физическим и психологическим здоровьем, развитием и образованием.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту гибели четырёхлетней девочки.