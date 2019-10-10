Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елену Байбарину.

«К сожалению, выявили очень серьёзные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — сказала она.

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки. При этом руководство не планирует дополнительных сокращений.