Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

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Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елену Байбарину.

«К сожалению, выявили очень серьёзные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — сказала она.

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки. При этом руководство не планирует дополнительных сокращений.

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