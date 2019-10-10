Четыре человека погибли в результате ДТП в Волгоградской области

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Четыре человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии в городе Михайловке Волгоградской области.
Четыре человека погибли в результате ДТП в Волгоградской области
  • © ГУ МВД России по Волгоградской области

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«18-летний водитель... не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель, 18-летняя, 16-летняя и 18-летний пассажиры от полученных травм скончались на месте. 18-летний пассажир автомобиля с различными травмами был доставлен в больницу», — указывается в заявлении.

Как пишет РИА Новости, по факту происшествия в МВД было решено возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее Newinform сообщал, что в результате ДТП в Удмуртии погибли два человека.

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