Военный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Военно-транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

РИА Новости

«В 11:19 по местному времени (09:19 мск. — RT) поступило сообщение об аварийной посадке в аэропорту Кольцово военно-транспортного самолёта Ан-12. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении. Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии», аэропорт закрыт до 11:30 мск из-за инцидента. 4 октября на Украине совершил аварийную посадку транспортный Ан-12 при попытке приземлиться в аэропорту Львова, погибли пятеро из восьми находившихся на борту людей. В конце сентября самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.