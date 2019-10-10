Военный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

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Военно-транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Военный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«В 11:19 по местному времени (09:19 мск. — RT) поступило сообщение об аварийной посадке в аэропорту Кольцово военно-транспортного самолёта Ан-12. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии», аэропорт закрыт до 11:30 мск из-за инцидента.

4 октября на Украине совершил аварийную посадку транспортный Ан-12 при попытке приземлиться в аэропорту Львова, погибли пятеро из восьми находившихся на борту людей. 

В конце сентября самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.

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