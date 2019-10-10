Прокуратура Башкирии начала проверку по факту разлива стоков на заводе

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Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту внештатной ситуации на предприятии АО «Полиэф» в Благовещенске, в результате которой произошёл разлив сточных вод.
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту разлива стоков на заводе
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратура республики организовала проверку по сообщению ГУ МЧС России по Республике Башкортостан о внештатной ситуации на предприятии АО «Полиэф», — указывается в заявлении.

Как сообщает прокуратура, согласно предварительным данным, у одного из резервуаров с подготовленными для очистки стоками обвалился фрагмент стены, в связи с чем часть стоков попала на прилегающую территорию.

Отмечается, что к проверке привлечены специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Минэкологии.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области оштрафовали предприятие, которое сбрасывало сточные воды в ручей.

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