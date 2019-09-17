В Кировской области оштрафовали предприятие за сброс сточных вод в ручей

В Кировской области оштрафовали предприятие, которое сбрасывало сточные воды в ручей, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Как рассказали в областном Министерстве охраны окружающей среды, компания на платной договорной основе принимала канализационные сточные воды от сторонних предприятий для транспортировки в централизованные системы водоотведения, но вместо этого всё напрямую сбрасывалось в ручей.

Ручей впадает в реку Маслёнку, которая, в свою очередь, впадает в Широковскую старицу. Таким образом, загрязнялась особо охраняемая природная территория регионального значения.

Предприятие оштрафовано на 80 тыс. рублей.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюменской области рассказали о мерах по борьбе с загрязнением реки.