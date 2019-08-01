В Тюменской области рассказали о мерах по борьбе с загрязнением реки

В Тюменском районе начали работы по обеззараживанию канализационных стоков в реке Ушаковке, сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Муниципальное предприятие принимает соответствующие меры. К примеру, установлены ультрафиолетовые лампы, в отстойники добавляется гипохлорит натрия, применяется деинвазия сточных вод.

«Для строительства новых очистных сооружений был заключён контракт на их проектирование. Проектировщик подготовил предложение о целесообразности подключения системы водоотведения микрорайона Молодёжный к централизованной системы Тюмени», — говорится в письме, подписанном заместителем главы района Сергеем Гейнцом.

Работы должны быть выполнены в рамках концессионного соглашения, рассчитанного на 2020—2025 годы.

Ранее полиция возбудила уголовное дело в связи с экстремально высоким уровнем загрязнения реки.

В Бурятии река Модонкуль у города Закаменска окрасилась в оранжевый цвет. Предположительно, это произошло из-за утечки в заброшенном промышленном комплексе. Экспертиза показала, что вода загрязнена тяжёлыми металлами: кадмием и марганцем.

24 июля заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности, член Высшего экологического совета Госдумы Валерий Петросян в беседе с ФАН оценил заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской.