В Тюменской области возбудили дело из-за загрязнения реки

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Полиция возбудила уголовное дело в связи с экстремально высоким уровнем загрязнения реки в деревне Ушакова Тюменского района.
В Тюменской области возбудили дело из-за загрязнения реки
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Об этом сообщает региональное отделение прокуратуры.

«В соответствии с экспертным заключением... участок реки Ушаковка длиной 2 км от места сброса сточных вод характеризуется экстремально высоким уровнем загрязнения, который является летальным (губительным) для водных биоресурсов», — указывается в заявлении.

Как указало ведомство, проведённая по жалобе жительницы Тюмени проверка показала, что муниципальное жилищно-эксплуатационное предприятие села Онохино эксплуатирует канализационные очистные сооружения в деревне Ушакова, на которые поступают сточные воды, без обеспечения нормативной очистки вод.

«Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский», где по ним возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК России («Загрязнение вод»)», — указали в прокуратуре. 

По имеющимся данным, ущерб водному объекту составил более 7,6 млн рублей.

Ранее в Бурятии река Модонкуль у города Закаменска окрасилась в оранжевый цвет. Предположительно, это произошло из-за утечки в заброшенном промышленном комплексе. Экспертиза показала, что вода загрязнена тяжёлыми металлами: кадмием и марганцем.

24 июля заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности, член Высшего экологического совета Госдумы Валерий Петросян в беседе с ФАН оценил заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской.

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