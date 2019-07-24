Эксперт оценил заявление Росприроднадзора об угрозе «экологического Чернобыля»

Заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности, член Высшего экологического совета Госдумы Валерий Петросян в беседе с ФАН оценил заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской.

«В Усолье были крупнотоннажные производства. Пока завод работал и производил все эти необходимые для промышленности и народного хозяйства вещества — всё было нормально, за исключением того, что экологические требования в те времена были гораздо ниже. Следовательно, были утечки, испарения, улетучивание и газообразного хлора, и элементной ртути, и эпихлоргидрина», — сказал Петросян.

По его словам, если завод оказался заброшенным и если, например, он окажется в зоне подтопления и баллоны и другие ёмкости с химическими веществами куда-то понесёт, и они взорвутся, то это будет представлять серьёзную опасность и для окружающей среды, и для населения.

Ранее главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов в беседе с НСН оценил слова Радионовой.