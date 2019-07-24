В Госдуме оценили предупреждение Росприроднадзора об угрозе «экологического Чернобыля»

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News оценил заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской.

«Это очень серьёзный объект, который никак не законсервирован. Там стоят огромные ржавые цистерны с кислотой, я видел всё своими глазами. Мы четыре месяца назад отправили обращение в Министерство природы после того, как к нам обратились местные жители», — сообщил Бурматов.

По его словам, Радионова — профессионал и хорошо понимает последствия.

Как отметил депутат, они в любом случае не отпустят эту тему.

Со своей стороны, главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов в беседе с НСН сказал, что пока точно неизвестно, сколько на предприятии осталось запасов химических веществ и токсических соединений.

«Но в любом случае они очень опасны», — подчеркнул он.

Речь идёт о предприятии «Усольехимпром», которое производит хлор и другие химические вещества. По словам Радионовой, данное предприятие находится в полуразрушенном состоянии — собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили.