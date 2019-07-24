В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»

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Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской. Такое мнение выразила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в беседе с газетой «Известия».

Как уточняется, речь идёт о предприятии «Усольехимпром», которое производит хлор и других химические вещества. По словам Радионовой, данное предприятие находится в полуразрушенном состоянии — нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили.

«Рядом течёт Ангара, и понятно, если такую скважину прорвёт, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — сказала она.

В июне директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

В ходе выступления на Всероссийском водном конгрессе он сказал, что в скором времени воду из озера нельзя будет пить.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.

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