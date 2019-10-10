Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в Туве
«Поэт имеет право на своё видение», — цитирует Пескова РИА Новости.
Шнуров опубликовал в Instagram фотографию, на которой он стоит с удочкой на фоне озера, сопроводив её стихотворением.
«Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, с ним десяток офицеров», — написал он.
7 октября сообщалось, что Путин вместе с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу побывал в сибирской тайге, где собирал грибы и наслаждался природой.
RT опубликовал видео прогулки Путина.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол впоследствии заявил, что на видео запечатлён один из районов республики.