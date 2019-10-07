Глава Тувы прокомментировал прогулку Путина в тайге

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что на видео, на котором зафиксирована прогулка президента России Владимира Путина по тайге, запечатлён один из районов региона.

Об этом он написал во «ВКонтакте».

«Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждёт», — написал он, прикрепив к посту видео с прогулкой Путина.

Ранее сообщалось, что перед своим днём рождения президент России съездил в сибирскую тайгу. В этой поездке его сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу.

RT опубликовал видео прогулки Путина.

Ранее российский лидер неоднократно бывал в данном регионе. В августе 2018 года он также приезжал в тувинскую тайгу и назвал лес в Республике Тыва сказочным.