Глава Тувы прокомментировал прогулку Путина в тайге
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- РИА Новости
Об этом он написал во «ВКонтакте».
«Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждёт», — написал он, прикрепив к посту видео с прогулкой Путина.
Ранее сообщалось, что перед своим днём рождения президент России съездил в сибирскую тайгу. В этой поездке его сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу.
RT опубликовал видео прогулки Путина.
Ранее российский лидер неоднократно бывал в данном регионе. В августе 2018 года он также приезжал в тувинскую тайгу и назвал лес в Республике Тыва сказочным.