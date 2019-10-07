Глава Тувы прокомментировал прогулку Путина в тайге

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что на видео, на котором зафиксирована прогулка президента России Владимира Путина по тайге, запечатлён один из районов региона.
Глава Тувы прокомментировал прогулку Путина в тайге
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом он написал во «ВКонтакте».

«Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждёт», — написал он, прикрепив к посту видео с прогулкой Путина.

Ранее сообщалось, что перед своим днём рождения президент России съездил в сибирскую тайгу. В этой поездке его сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу. 

RT опубликовал видео прогулки Путина.

Ранее российский лидер неоднократно бывал в данном регионе. В августе 2018 года он также приезжал в тувинскую тайгу и назвал лес в Республике Тыва сказочным.

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