В Москве рассказали о ходе строительства станции «Ржевская» БКЛ

В Москве рассказали о ходе строительства станции «Ржевская» Большой кольцевой линии, сообщает kp.ru.

«Ржевская» — это рабочее название, после открытия будет «Рижская». Очень важная станция, она даст возможность пересадки на Калужско-Рижскую линию, на МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, станция глубокого заложения (62 м) является одной из самых сложных на БКЛ. Для строительства соорудили шахту диаметром 30 м и глубиной около 50 м. Туда опускаются тоннелепроходческие щиты, затем планируется смонтировать тяговую мощную подстанцию.

Как отметил мэр, работы ведутся по графику.

В тестовом режиме поезда пойдут в 2021 году. Для пассажиров станцию планируют открыть в 2022-м.

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