На форуме «Сообщество» в Белгороде обсудили обеспечение россиян доступным жильём

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На форуме «Сообщество» в Белгороде одной из основных тем стало обеспечение россиян доступным жильём, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Общественной палаты.
На форуме «Сообщество» в Белгороде обсудили обеспечение россиян доступным жильём
  • РИА Новости

Как отметил глава организации Валерий Фадеев, к 2024 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» предусмотрено наращивание объёмов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год. Должны быть обеспечены жилищные условия 5 млн семей.

«В Белгородской области мы предоставляем земельные участки. Но этот инструмент начинает исчерпывать себя или уже исчерпал. Всё-таки он рассчитан на людей состоятельных — мы даём землю, но чтобы построить на ней дом, нужно 5—6 млн рублей», — заявил, со своей стороны, губернатор Евгений Савченко.

По его словам, для тех, у кого нет таких средств, нужны другие инструменты поддержки.

Он выступил за то, чтобы предоставлять желающим построить собственный дом кредит от 3—5 млн рублей под 0—3% на срок 10—25 лет.

Завершая пленарную сессию, Фадеев сообщил, что все предложения будут отмечены в докладе, который направят президенту.

Ранее телеканал «360» сообщал, что появились подробности о сервисе «Подмосковные стройки».

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