RTД выпустил фильм о 21-летней девушке, взявшей под опеку шестерых братьев и сестру

RTД выпустил документальный фильм «Дети Кристины», который рассказывает о 21-летней Кристине Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестру.

Девушка из села Елизаветопольское Челябинской области после смерти родителей взяла опеку над шестью младшими братьями и сестрой.

Сначала девушке отказывали в опекунстве: у неё не было мужа, работы и образования, но когда за Евтушенко вступились односельчане, опека дала своё согласие.

В мае 2018 года она стала официальным опекуном детей.

Фильм «Дети Кристины» рассказывает об истории семьи, обязанностях каждого из её членов и о том, как проходит их жизнь.

О том, как живёт одна из самых молодых многодетных матерей России, также читайте в материале RT.