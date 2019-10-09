RTД выпустил фильм о 21-летней девушке, взявшей под опеку шестерых братьев и сестру
Девушка из села Елизаветопольское Челябинской области после смерти родителей взяла опеку над шестью младшими братьями и сестрой.
Сначала девушке отказывали в опекунстве: у неё не было мужа, работы и образования, но когда за Евтушенко вступились односельчане, опека дала своё согласие.
В мае 2018 года она стала официальным опекуном детей.
Фильм «Дети Кристины» рассказывает об истории семьи, обязанностях каждого из её членов и о том, как проходит их жизнь.
О том, как живёт одна из самых молодых многодетных матерей России, также читайте в материале RT.