«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру

В селе Елизаветопольское Челябинской области 21-летняя Кристина Евтушенко после смерти родителей взяла опеку над шестью младшими братьями и сестрой. Сначала девушке отказывали в опекунстве — у неё не было мужа, работы и образования. Однако когда за Кристину вступились все односельчане, опека согласилась дать девушке шанс. В мае 2018 года она стала официальным опекуном детей. О том, как живёт одна из самых молодых многодетных матерей России, — в материале RT.

«Подъём в 6:30, потом надо разбудить детей, приготовить завтрак, собрать их в школу, а младшенького отвести в детский сад. После этого дел немало: надо помыть посуду, постирать вещи и накормить скот — коров, свиней, кур, гусей и кроликов. Собак и кошек помогают кормить дети», — рассказывает 21-летняя жительница челябинского села Елизаветопольское Кристина Евтушенко. Девушка в одиночку воспитывает шестерых братьев и сестру, над которыми взяла опеку после смерти родителей.

Беда не пришла одна

«Осенью 2016 года от рака лимфоузлов умер папа. Мама очень тяжело переживала его смерть, а через год заболела. Осенью 2017-го её положили в больницу, и к нам в тот же день пришли из опеки и сказали, что врачи никаких прогнозов не дают, мама может умереть со дня на день, поэтому всех детей они заберут. Я сразу тогда сказала, что никого не отдам», — вспоминает Кристина.

Мать Кристины умерла через четыре дня после визита чиновниц. Девушка осталась одна с шестью младшими братьями и сестрой.

«Жене тогда было четыре года, Даше — шесть лет, Алёше — восемь, Валере — десять, Косте — пятнадцать, Андрею — семнадцать, а Артёму только исполнилось восемнадцать, — перечисляет Кристина. — Мы всегда были вместе и расставаться не хотели».

Сразу после похорон девушка собрала все документы и пошла в опеку с единственной целью — добиться того, чтобы детей оставили ей.

«Они не хотели оставлять мне братьев и сестрёнку. Мне было всего 19 лет. Я только окончила школу и поступила в колледж. Я была одна: без мужа, без образования, без работы. Родственники тоже твердили, что я сломаю себе жизнь, буду сидеть дома и ничего не добьюсь. Я в себе не сомневалась и просто перестала с ними общаться», — рассказывает девушка.

По словам Кристины, матери и отцу приходилось много работать, чтобы большая семья ни в чём не нуждалась, поэтому все домашние дела были на ней — она фактически заменяла младшим братьям родителей.

«Я знала, что будет трудно, но я справлюсь», — говорит Кристина. Кроме того, за неё вступились и односельчане. Сотрудники местной администрации поручились, что девушка сможет воспитать своих шестерых братьев и сестрёнку.

По словам Кристины, она всю неделю каждый день ездила в опеку и упрашивала чиновниц не разрушать семью. В итоге Кристине дали испытательный срок в полгода. Девушка справилась, и в мае 2018 года ей оформили бессрочную опеку над детьми.

© Фото из личного архива

«Первые два месяца было тяжело — Женя и Даша были совсем маленькими и не понимали, куда пропали мама и папа и почему теперь у них только я. Смерть родителей больно ударила и по старшим, но они равнялись на меня. Видели, что я не даю слабину, не плачу, и сами старались быть сильными. Сейчас младшие говорят, что мама с папой на небе и за нами смотрят», — рассказывает Кристина.

«Все дети очень прилежные»

Сейчас Кристина живёт в Елизаветопольском лишь с тремя братьями и сестрой: Женей, Алёшей, Валерой и Дашей. Трое старших братьев — Костя, Андрей и Артём — окончили школу, снимают квартиру и учатся в городе, в 40 км от родного села.

© Фото из личного архива

«У нас у каждого в доме своя комната. Ребята приезжают на выходные в гости и всегда помогают. Конечно, в планах через год всем перебраться в город. А то Андрей и Артём уйдут в армию, а Костя один не справится. За ним всё равно присматривать нужно», — рассказывает о планах Кристина.

По словам девушки, справляться с проблемами помогают тёти по материнской и отцовской линии.

«Они приезжают посидеть с детьми, когда мне надо куда-то уйти. Вот недавно тоже были тут — учили меня закрывать компоты и варенья на зиму. Яблок много, а я закрутки делать не умела», — улыбается Кристина.

В школу ребята ездят в соседнее село Южно-Степное. Младшего, Женю, Кристина сама отводит в детский сад. Валера — с особенностями развития, поэтому с детства он занимается в школе индивидуально. В Южно-Степной средней школе RT рассказали, что все дети из семьи Евтушенко очень прилежные.

© Фото из личного архива

«Знаем всю их семью. Ребята всегда делают домашнюю работу, чистые, ухоженные, никогда не опаздывают. Правда, сейчас у нас учатся только младшенькие. Старшие уже выпустились», — рассказали RT в школе.

А вот самой Кристине пришлось учёбу бросить. Совмещать занятия в колледже с домашними делами не получилось.

«Колледж находится в 360 км от нашего села, а заочного обучения там нет. Пришлось забрать документы. Но в будущем планирую получить образование заочно в другом месте. Сейчас не могу — младшенькому на следующий год идти в первый класс. Занимаюсь с ним дома после садика», — рассказывает Кристина.

Помогают друзья, соседи и незнакомые люди

Кристина не работает — всё время занимают дела по дому и дети. Живут на те деньги, которые девушка получает как опекун. Это примерно шесть тысяч рублей на ребёнка в месяц. Кристина какую-то часть откладывает, чтобы на холодное время покупать детям необходимую обувь и одежду — дети растут быстро.

Так зимняя куртка на одного ребёнка будет стоить около 3—4 тыс. рублей. Государство также перечисляет пособия ребятам, но этими деньгами они смогут воспользоваться только после совершеннолетия.

«Ещё нам помогают друзья и соседи. Иногда звонят незнакомые люди и спрашивают размеры одежды детей. К началу учебного года купили всем рюкзаки. Чего всегда не хватает, так это канцелярских принадлежностей — карандашей, ручек тетрадей. Вроде только купила, и уже нет. Всё исписали», — говорит девушка.

Выручает Евтушенко и своё подсобное хозяйство. Семья держит коров, свиней, кроликов, кур, бройлеров, гусей. Овощи, по словам Кристины, тоже свои — с огорода.

«И я в огороде все дни, и ребята приходят из школы помогают. На месте сидеть некогда», — поясняет Кристина.

© Фото из личного архива

Главная мечта девушки — купить когда-нибудь машину. Так ей будет проще возить детей на занятия, ездить в магазин и в поликлинику, если кто заболеет. «Но это потом, когда сможем в город перебраться», — говорит Кристина.

В администрации Южно-Степного сельского поселения RT сказали, что всегда на связи с девушкой и готовы оказать помощь при необходимости.