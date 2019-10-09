В Ставрополе вынесли приговор по делу о падении шкафа на ребёнка в мебельном магазине

Короткая ссылка
В Ставрополе вынесли приговор в отношении директора мебельного магазина, в котором на ребёнка упал шкаф, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Промышленный районный суд.
В Ставрополе вынесли приговор по делу о падении шкафа на ребёнка в мебельном магазине
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в 2016 году. Руководитель торговой точки не обеспечила безопасность во время установки в зале большого платяного шкафа. Он упал на трёхлетнего мальчика.

Ребёнок был госпитализирован в состоянии комы. Было заведено уголовное дело.

Директор приговорена к 2,5 года заключения условно. С неё также взыскали 750 тыс. рублей в пользу мальчика и 500 тыс. — в пользу родителей. Кроме того, она должна выплатить более 93 тыс. рублей в качестве возмещения имущественного вреда.

Вердикт ещё не вступил в законную силу.

В 2018 году progorod43 сообщал, что в Кировской области завели дело из-за падения шкафа на ребёнка в детсаду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить