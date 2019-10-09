В Ростовской области заявили о росте числа обращений за получением выплат из маткапитала

Жители Ростовской области стали втрое чаще обращаться за получением ежемесячных выплат из материнского капитала, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала года в областной Пенсионный фонд поступило 2000 заявлений, что в три раза превышает количество за аналогичный период 2018-го.

Право на ежемесячные выплаты получили семьи с невысоким доходом, в которых второй ребёнок появился после 1 января 2018 года. В 2019-м сумма такой выплаты в регионе составила 10,4 тыс. рублей.

Всего за время действия программы за средствами обратились 3,1 тыс. семей. Общая сумма перечисленных денег — более 230 млн рублей.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили вернуть региональный маткапитал.