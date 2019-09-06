В Кировской области предложили вернуть региональный маткапитал

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В Кировской области предложили вернуть региональный материнский капитал, сообщает progorod43.
В Кировской области предложили вернуть региональный маткапитал
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект внёс губернатор Игорь Васильев. Его рассмотрят в сентябре.

Единовременная выплата предусмотрена для семей, в которых родился или был усыновлён третий или последующий ребёнок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Она будет производиться по выбору получателя.

Всего в 2019 году на маткапитал предоставят 106,6 млн рублей, в 2020-м — 112,1 млн рублей, в 2021-м — 115,1 млн рублей.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что большинство семей в Удмуртии тратят материнский капитал на приобретение жилья.

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