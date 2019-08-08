В Удмуртии рассказали, как семьи тратят маткапитал

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Большинство семей в Удмуртии тратят материнский капитал на приобретение жилья, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по региону.
В Удмуртии рассказали, как семьи тратят маткапитал
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Из опрошенных 273 семей ещё 14 намерены оформить выплату и получать ежемесячно по 9,3 тыс. рублей. Семь решили направить средства на образование детей. 53 пока не определились.

На протяжении более десяти лет статистика не меняется — чаще всего маткапитал направляют на строительство или покупку жилья.

Ранее доктор экономических наук профессор РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение сделать программу материнского капитала бессрочной.

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