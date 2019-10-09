В России изъяли почти 5000 нелегальных сим-карт в сентябре

В России изъяли 4,8 тыс. нелегальных сим-карт в сентябре, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Контрольными мероприятиями занимался Роскомнадзор совместно с МВД. В общей сложности совершено 179 рейдов. Больше всего — в Приволжском (42) и Северо-Кавказском (41) федеральных округах.

Из изъятых сим-карт почти 1,9 тыс. принадлежали ПАО «Вымпелком», 1,8 тыс.— ПАО «Мегафон», 753 — ПАО «МТС», 261 — ООО «Т2 Мобайл», 93 — другим операторам связи.

Свыше 2,4 тыс. сим-карт было изъято в конце месяца во время рейда на юго-западе Москвы.

Всего составлено 89 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил сообщение о том, что в России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, которая, как предполагается, значительно облегчит процесс регистрации в сети.