Эксперт оценил разработку в России определения личности абонента по лицу и голосу

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил сообщение о том, что в России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, которая, как предполагается, значительно облегчит процесс регистрации в сети.

«На сегодняшний день изъяны удалённой биометрии заключаются именно в том, что человека действительно можно заставить что-то сделать», — заявил он.

Как отметил эксперт, необходимо предусмотреть возможность идентификации с помощью пароля, например двухфакторную авторизацию, как во многих банках.

По его словам, должны быть телефон и некий пароль, а в данном случае биометрия заменяет пароль, то есть лицо и голос становятся «отпечатком».

Ранее «Известия» сообщали, что предполагается введение виртуальной сим-карты (eSIM) — модуля, который будет встроен в телефон. С помощью него можно будет менять мобильный тариф и оператора сотовой связи без посещения офиса компании или покупки физической сим-карты.