СМИ: Средняя цена автомобиля на вторичном рынке в III квартале составила 370 тысяч рублей

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Средняя цена автомобиля на вторичном рынке в III квартале 2019 года составила 370 тыс. рублей, что на 1,1% ниже по сравнению с 2018-м и на 1,1% ниже по сравнению со II кварталом 2019-го.
СМИ: Средняя цена автомобиля на вторичном рынке в III квартале составила 370 тысяч рублей
  • Reuters

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Авито».

Стоимость машины снизилась в 12 крупнейших городах — от 0,2% в Санкт-Петербурге до 8,7% в Красноярске.

В рейтинге крупнейших городов по доступности автомобиля сменился лидер. Если в III квартале 2018 года дешевле всего машины продавались в Барнауле, то теперь он оказался на пятой позиции, а первую занял Волгоград — 347 тыс. рублей.

В списке городов с самой высокой стоимостью автомобилей первую строчку по-прежнему удерживает Москва — 537 тыс. рублей, что на 45% больше среднероссийского показателя.

Ранее Nation News сообщал, что названы самые популярные подержанные автомобили в России с начала года.

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