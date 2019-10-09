Главархив получил от москвичей более 5,4 тысячи документов времён Великой Отечественной войны

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Столичный Главархив получил от москвичей более 5,4 тыс. материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны через центры «Мои документы». Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Главархив получил от москвичей более 5,4 тысячи документов времён Великой Отечественной войны
  • ©mos.ru

Среди полученных документов — дневники солдат, фотографии, письма с фронта, рисунки, карты военных действий, предметы одежды и быта.

Передать вещи в рамках проекта «Москва — с заботой об истории» можно в любой центр «Мои документы». Проект стартовал 9 апреля 2019 года. Его цель — сохранить память о героях войны для следующих поколений, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы раскрыл более 50 документов о партизанах в годы войны.

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