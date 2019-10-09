В Тюмени проведут проверку по факту оставления малолетних детей без присмотра

В Тюмени проведут доследственную проверку по факту оставления малолетних детей без присмотра, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

В СМИ появилась информация, что в частном доме в Нижнем Тагиле обнаружили двух голодных мальчиков. В настоящее время следователи инициировали передачу материалов и ходатайствуют по этому поводу перед прокурором.

Они планируют проверить все доводы, изложенные в прессе, и установить причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предстанет перед судом женщина, обвиняемая в попытке убить 16-летнего сына.