В Тюмени проведут проверку по факту оставления малолетних детей без присмотра
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В СМИ появилась информация, что в частном доме в Нижнем Тагиле обнаружили двух голодных мальчиков. В настоящее время следователи инициировали передачу материалов и ходатайствуют по этому поводу перед прокурором.
Они планируют проверить все доводы, изложенные в прессе, и установить причины и условия, способствовавшие произошедшему.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предстанет перед судом женщина, обвиняемая в попытке убить 16-летнего сына.