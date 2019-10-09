Назначен новый глава Росгидромета

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
Назначен новый глава Росгидромета
  • РИА Новости

Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

3 октября Максим Яковенко, возглавлявший службу с 2017 года, был освобождён от должности.

До настоящего времени Шумаков был замруководителя Росгидромета.

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