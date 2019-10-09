Минфин внесёт в кабмин проект закона об интернет-торговле алкоголем

Короткая ссылка
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов сообщил о планах ведомства внести в правительство законопроект об интернет-торговле алкоголем в ближайшее время.
Минфин внесёт в кабмин проект закона об интернет-торговле алкоголем
  • РИА Новости

«Сейчас я приду и буду заниматься интернет-торговлей. Должны внести. У нас всё готово. Остался ряд технических моментов. В ближайшее время (внесём. — RT)», — приводит ТАСС слова Сазанова.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор с предложением создать центр мониторинга оборота алкогольной продукции в интернете.

В июле замминистра финансов России Илья Трунин, комментируя возможность принятия закона, отметил отсутствие рисков

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить