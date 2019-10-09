Минфин внесёт в кабмин проект закона об интернет-торговле алкоголем

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов сообщил о планах ведомства внести в правительство законопроект об интернет-торговле алкоголем в ближайшее время.

«Сейчас я приду и буду заниматься интернет-торговлей. Должны внести. У нас всё готово. Остался ряд технических моментов. В ближайшее время (внесём. — RT)», — приводит ТАСС слова Сазанова.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор с предложением создать центр мониторинга оборота алкогольной продукции в интернете.

В июле замминистра финансов России Илья Трунин, комментируя возможность принятия закона, отметил отсутствие рисков.