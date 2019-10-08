Два ТПМК для строительства БКЛ доставят в Москву к ноябрю
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- РИА Новости
Один из комплексов — немецкого производства — привезут из Санкт-Петербурга грузовым транспортом. Второй прибудет в порт Петербурга из Китая Северным морским путём, после чего его элементы доставят в Москву речным и автомобильным транспортом.
Как рассказал Хуснуллин, при строительстве БКЛ будет задействовано четыре ТПМК.
В настоящее время один такой комплекс уже ведёт проходку первого двухпутного тоннеля от станции «Карамышевская», а другой находится на этапе сборки на восточном участке линии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге намерены завершить строительство второй ветки метро и 18 трамвайных линий к 2035 году.