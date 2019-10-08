Два ТПМК для строительства БКЛ доставят в Москву к ноябрю

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Два тоннелепроходческих комплекса (ТПМК) для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена доставят в столицу к ноябрю. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Два ТПМК для строительства БКЛ доставят в Москву к ноябрю
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

Один из комплексов — немецкого производства — привезут из Санкт-Петербурга грузовым транспортом. Второй прибудет в порт Петербурга из Китая Северным морским путём, после чего его элементы доставят в Москву речным и автомобильным транспортом.

Как рассказал Хуснуллин, при строительстве БКЛ будет задействовано четыре ТПМК.

В настоящее время один такой комплекс уже ведёт проходку первого двухпутного тоннеля от станции «Карамышевская», а другой находится на этапе сборки на восточном участке линии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге намерены завершить строительство второй ветки метро и 18 трамвайных линий к 2035 году.

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