В Петербурге предложили ввести почётный знак «За сострадание к животным»

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Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв предложил ввести новый почётный знак — «Нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга «За сострадание к животным», сообщает Newinform.
В Петербурге предложили ввести почётный знак «За сострадание к животным»
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Отмечается, что его смогут получать граждане, безвозмездно помогающие бездомным животным и соответствующим общественным организациям.

Как отметил Цивилёв, необходимо добиваться того, чтобы люди соглашались брать к себе питомцев из городских приютов, а не только из дорогих питомников.

Он также привёл статистику, в соответствии с которой петербуржцы чаще других россиян забирают домой бездомных животных. По мнению депутата, эту тенденцию нужно развивать и поощрять.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало об акции «Защити своего питомца» с парках Москвы.

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