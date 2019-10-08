В Петербурге предложили ввести почётный знак «За сострадание к животным»
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- РИА Новости
Отмечается, что его смогут получать граждане, безвозмездно помогающие бездомным животным и соответствующим общественным организациям.
Как отметил Цивилёв, необходимо добиваться того, чтобы люди соглашались брать к себе питомцев из городских приютов, а не только из дорогих питомников.
Он также привёл статистику, в соответствии с которой петербуржцы чаще других россиян забирают домой бездомных животных. По мнению депутата, эту тенденцию нужно развивать и поощрять.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало об акции «Защити своего питомца» с парках Москвы.