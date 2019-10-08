Эксперт оценила конкурс «Лидеры России»

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Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова в беседе со «Взглядом» оценила конкурс «Лидеры России».
Эксперт оценила конкурс «Лидеры России»
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«Конкурс «Лидеры России» стал просто мегапопулярным. Это превосходит любые ожидания», — заявила она.

По её словам, из открытой статистики следует, что каждый год растёт число заявок.

Как считает Фёдорова, конкурс даёт возможность принять участие практически любому человеку, уверенному в себе и обладающему управленческими компетенциями.

Эксперт также отметила решение организаторов ввести специализацию, то есть позволить соискателям выбирать более узкие направления, связанные с наукой, образованием и здравоохранением.

Ранее сообщалось, что с начала регистрации на конкурс «Лидеры России» через сайт проекта пришло 46,57 тыс. заявок.

ФАН сообщало о международном молодёжном и экспертном форуме «Форос-2019» в Крыму.

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