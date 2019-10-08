Эксперт оценила конкурс «Лидеры России»
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«Конкурс «Лидеры России» стал просто мегапопулярным. Это превосходит любые ожидания», — заявила она.
По её словам, из открытой статистики следует, что каждый год растёт число заявок.
Как считает Фёдорова, конкурс даёт возможность принять участие практически любому человеку, уверенному в себе и обладающему управленческими компетенциями.
Эксперт также отметила решение организаторов ввести специализацию, то есть позволить соискателям выбирать более узкие направления, связанные с наукой, образованием и здравоохранением.
Ранее сообщалось, что с начала регистрации на конкурс «Лидеры России» через сайт проекта пришло 46,57 тыс. заявок.
ФАН сообщало о международном молодёжном и экспертном форуме «Форос-2019» в Крыму.