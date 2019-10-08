Более 46 тысяч заявок пришло на конкурс «Лидеры России» с начала регистрации

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России» через сайт проекта пришло 46,57 тыс. заявок. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции.

Регистрационная кампания началась 4 октября. Она продлится до 27 октября.

«Реализоваться человек сможет только сам, но ответственность государства — создать для этого условия. Вот этому и посвящены все проекты АНО «Россия — страна возможностей» и в первую очередь флагманский конкурс «Лидеры России», — сказал Кириенко.

К настоящему времени наибольшую активность проявили жители Центрального федерального округа, откуда пришло 34,4% от общего числа заявок.

Второе место занимает Приволжский федеральный округ (16,1%), третье — Северо-Западный (13,9%).

На первом этапе регистрации участникам необходимо заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью и подготовить небольшое эссе.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих российских управленцев.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Казани завершился финал конкурса «Цифровой прорыв».