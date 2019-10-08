Григорий Остер прокомментировал предложение изменить возрастную маркировку в России

Детский писатель Григорий Остер в беседе с Nation News прокомментировал предложение изменить возрастную маркировку в России.

По его словам, он не видит ничего плохого в том, что вместо «12+», «6+» и других подобных обозначений появятся словосочетания «для семейного просмотра/чтения/посещения», «для детей младшего школьного возраста», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».

Как отметил Остер, подобного рода маркировки необходимо трактовать законом как рекомендации.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении возрастной маркировки. Предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста.

В апреле в комитете Госдумы по культуре предложили освободить классику русской и советской литературы от маркировки «18+».