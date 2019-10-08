Аксёнов оценил слова спецпредставителя ОБСЕ о Крыме
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- РИА Новости
По его словам, заявление Сайдика является полезным для европейской публики напоминанием и «редкой для европейского политика откровенностью».
«Информационное пространство Запада настолько отравлено пропагандой, что даже простая констатация бесспорного факта, свидетельствующего об историческом контексте воссоединения Крыма с Россией, может стать резонансным событием», — заявил он.
Также он считает народную дипломатию шансом донести до европейцев ту правду, которую им не расскажут власти их стран и ангажированные СМИ.
Ранее Сайдик на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крым ранее уже принадлежал России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.