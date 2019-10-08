Аксёнов оценил слова спецпредставителя ОБСЕ о Крыме 

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о том, что полуостров принадлежал России ещё до включения его в состав Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Аксёнов оценил слова спецпредставителя ОБСЕ о Крыме 
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

По его словам, заявление Сайдика является полезным для европейской публики напоминанием и «редкой для европейского политика откровенностью».

«Информационное пространство Запада настолько отравлено пропагандой, что даже простая констатация бесспорного факта, свидетельствующего об историческом контексте воссоединения Крыма с Россией, может стать резонансным событием», — заявил он.

Также он считает народную дипломатию шансом донести до европейцев ту правду, которую им не расскажут власти их стран и ангажированные СМИ.

Ранее Сайдик на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крым ранее уже принадлежал России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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