Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
- Reuters
«Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — сказал Сайдик.
Однако впоследствии он ещё раз взял слово и напомнил присутствующим, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет входил в Украинскую ССР, «а до этого была Российская империя».
Присутствовавший на мероприятии посол Украины в Вене Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции, информирует агентство.
В феврале заместитель постпреда России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постоянного совета заявил о завершении процесса интеграции Крыма.
Полуостров стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.