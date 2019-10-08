Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России. Об этом сообщает «Укринформ». Как отмечается, он отказался комментировать референдум 2014 года, поскольку это не входит в сферу его ответственности.

«Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — сказал Сайдик.

Однако впоследствии он ещё раз взял слово и напомнил присутствующим, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет входил в Украинскую ССР, «а до этого была Российская империя».

Присутствовавший на мероприятии посол Украины в Вене Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции, информирует агентство.

В феврале заместитель постпреда России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постоянного совета заявил о завершении процесса интеграции Крыма.

Полуостров стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.