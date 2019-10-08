СК проверяет данные о травмировании ребёнка в ТЦ в Москве
- РИА Новости
«Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что в одном из магазинов в торговом центре на севере Москвы годовалый ребёнок получил травму головы осколком от разбившейся бутылки, которая выпала из тележки», — заявили в СК.
Сотрудники ведомства в рамках проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее портал Mkset.ru передавал, что в Уфе завершили расследование по факту травмирования ребёнка на качелях.