СК проверяет данные о травмировании ребёнка в ТЦ в Москве

Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о том, что в одном из торговых центров в Москве годовалый ребёнок получил травму головы из-за осколка разбившейся бутылки. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

«Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что в одном из магазинов в торговом центре на севере Москвы годовалый ребёнок получил травму головы осколком от разбившейся бутылки, которая выпала из тележки», — заявили в СК.

Сотрудники ведомства в рамках проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал Mkset.ru передавал, что в Уфе завершили расследование по факту травмирования ребёнка на качелях.