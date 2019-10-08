СК проверяет данные о травмировании ребёнка в ТЦ в Москве

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Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о том, что в одном из торговых центров в Москве годовалый ребёнок получил травму головы из-за осколка разбившейся бутылки. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
СК проверяет данные о травмировании ребёнка в ТЦ в Москве
  • РИА Новости

«Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что в одном из магазинов в торговом центре на севере Москвы годовалый ребёнок получил травму головы осколком от разбившейся бутылки, которая выпала из тележки», — заявили в СК.

Сотрудники ведомства в рамках проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал Mkset.ru передавал, что в Уфе завершили расследование по факту травмирования ребёнка на качелях.

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