В Уфе завершили расследование по факту травмирования ребёнка на качелях

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Сотрудники Ленинского межрайонного следственного отдела в Уфе закончили расследование в отношении 34-летнего предпринимателя, который обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает Mkset.ru.
В Уфе завершили расследование по факту травмирования ребёнка на качелях
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По данным ведомства, в августе 2018 года восьмилетняя девочка каталась на качелях «Качалка-балансир» во дворе дома. В какой-то момент качели ударились о землю, и ребёнок получил травму.

Установлено, что монтаж конструкции был выполнен неправильно, в результате чего у неё не было достаточной амортизации.

Предприниматель признал вину. Обвинительное заключение передано в суд.

Ранее NewsNN.ru передавало, что в Нижнем Новгороде организовали проверку сообщений о травмировании 13-летней девочки из-за неисправных качелей.

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