Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы неоднократно проверяли суммы. Мещанский суд ошибся, когда указал, что следствие неверно подсчитало сумму. Прошу решение отменить и направить на новое рассмотрение», — цитирует агентство прокурора.
Как отмечает ТАСС, судья постановила «представление прокуратуры удовлетворить частично».
«Направить дело на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе. В части отмены обвиняемым меры пресечения постановление суда оставить без изменения», — сказала она.
11 сентября суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых.