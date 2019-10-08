Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно проверяли суммы. Мещанский суд ошибся, когда указал, что следствие неверно подсчитало сумму. Прошу решение отменить и направить на новое рассмотрение», — цитирует агентство прокурора.

Как отмечает ТАСС, судья постановила «представление прокуратуры удовлетворить частично».

«Направить дело на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе. В части отмены обвиняемым меры пресечения постановление суда оставить без изменения», — сказала она.

11 сентября суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых.