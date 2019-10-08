Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

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Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.
Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно проверяли суммы. Мещанский суд ошибся, когда указал, что следствие неверно подсчитало сумму. Прошу решение отменить и направить на новое рассмотрение», — цитирует агентство прокурора.

Как отмечает ТАСС, судья постановила «представление прокуратуры удовлетворить частично».

«Направить дело на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе. В части отмены обвиняемым меры пресечения постановление суда оставить без изменения», — сказала она.

11 сентября суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых.

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