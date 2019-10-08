Проекты RT стали лауреатами международного форума Best in Heritage в Хорватии

Мультимедийные проекты RT #1917LIVE и #Romanovs100 стали лауреатами ежегодного международного форума Best in Heritage в Хорватии.

Они были признаны лучшими digital-проектами, призванными сохранять культурное наследие, и получили титул Project of Influence («Проект, оказавший влияние») в категории IMAGINES.

Им удалось обойти работы Национального музея Австралии, Археологического музея Лондона, Музея Ван Гога, Национального музея Шотландии и Шанхайского исторического музея.

«Две полномасштабные мультиплатформенные медийные кампании: сложная система персонажей, редкие архивные кадры — и всё выполнено на высочайшем профессиональном уровне от начала до конца. Точные исторические факты перемежаются с остроумными аллюзиями на современную цифровую культуру», — заявил один из членов жюри Тим Пауэлл.

Как рассказал автор идеи #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилл Карнович-Валуа, это попытка представить, как исторические и культурно-образовательные проекты могут быть переосмыслены и переупакованы в эпоху цифровых и иммерсивных медиа.

В июне проект #Romanovs100 вышел в финал конкурса в области рекламы и маркетинга «Каннские львы — 2019».

В прошлом году проект #1917LIVE, над которым работала команда #Romanovs100, вошёл в шорт-лист «Каннских львов» в трёх номинациях.

#1917LIVE — одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. В рамках проекта десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат.

В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо.

Проект RT завоевал более 20 международных и российских премий.